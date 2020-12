Das Ergebnis der Wienerberger Gruppe entwickelte sich im laufenden 4. Quartal 2020 den Angaben zufolge "bisher äußerst positiv". Daher hebt das Unternehmen die Guidance für das Geschäftsjahr 2020 erneut an. Das bereinigte EBITDA wird nunmehr bei rund 545 Mio. Euro erwartet (davor bei 480-500 Mio. Euro), so der Baustoff-Konzern. CEO Heimo Scheuch: "Wir sind für das kommende Jahr, das in der ersten Jahreshälfte weiterhin von Covid geprägt sein wird, gut positioniert. Wienerberger wird alles daran setzen, 2021 ein Ergebnis nahe dem Vorkrisenniveau zu erreichen", so Scheuch weiter. Geplant seien auch weitere "wertschaffende Akquisitionen".

