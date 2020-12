Die Wiener Börse hat am Donnerstag schwächer geschlossen. Der österreichische Leitindex ATX ermäßigte sich um 0,61 Prozent auf 2.653,56 Punkte. Nach einem starken Vortag mit einem ATX-Zuwachs von 1,3 Prozent kam der heimische Aktienmarkt wieder etwas zurück. An den europäischen Leitbörsen gab es am Berichtstag eine gemischte Stimmung zu sehen. Europaweit bremste etwas, dass es weiterhin keinen Durchbruch im angestrebten Handelsabkommen zwischen Großbritannien und der Europäischen Union gibt, der nach dem Brexit Ende des Jahres gelten soll. Die Europäische Union rüstet sich bereits für ein Scheitern der Verhandlungen über den Brexit-Handelspakt, um das befürchtete Chaos zur Jahreswende abzumildern.Etwas ...

