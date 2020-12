Die Börsenlage in Asien ist am Freitag gemischt, da keine Einigung über das US-Konjunkturpaket erzielt wurde und der britische Premierminister Boris Johnson vor einem No-Deal-Brexit warnte. Noch immer verhandeln Demokraten und Republikaner in Washington über ein zusätzliches Hilfspaket, um den wirtschaftlichen Folgen der zweiten Pandemiewelle entgegenzuwirken. Die zunehmenden Infektionszahlen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...