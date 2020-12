Der VIG-Aktionär Wiener Städtische Wechselseitiger Versicherungsverein hat weitere VIG-Aktien erworben. In einer aktuellen Veröffentlichung teilt das Unternehmem mit, dass am 10. Dezember 25.000 Aktien zu je 19,939 Euro erworben wurden, in Summe also um 498.484,56 Euro. Der Verein tritt seit mehreren Monaten als konstanter VIG-Aktien-Käufer auf.

Den vollständigen Artikel lesen ...