Die Strabag-Tochter Züblin baut das neue Wohn- und Seniorenzentrum Sølund in Kopenhagen für ca. 105 Mio. Euro. ZÜBLIN wird nach Fertigstellung der Baugrube in der zweiten Hälfte des Jahres 2021 mit dem ersten Bauabschnitt beginnen und die Arbeiten 2026 fertigstellen. C.F. Møller Architects and Tredje Natur hat das Bauvorhaben entworfen. Die derzeitige Sølund-Pflegeeinrichtung in Nørrebro in Kopenhagen ist in die Jahre gekommen und soll abgerissen werden. Das neue Wohn- und Seniorenzentrum umfasst vier multifunktionale Gebäude mit fünf- bis sechs Obergeschossen für eine vielfältige Mehrgenerationen-Gemeinschaft. "Mit dem neuen Sølund erweitert Züblin seine Liste repräsentativer Projekte in ...

