Im Rahmen der neuen Unternehmensstrategie "Uniqa 3.0 - Seeding the Future" ist Nachhaltigkeit bzw. ESG "ein zentraler Kernpunkt", wie der Versicherungskonzern betont. Um die Realwirtschaft auf ihrem Weg zu ressourcenschonendem Wirtschaften zu begleiten, baut Uniqa bis 2025 die EU-taxonomie-konformen, grünen Investments in der Neuveranlagung auf mindestens 1 Milliarde Euro weiter aus. "Wir werden im Kampf gegen den Klimawandel unsere direkten Emissionen laufend reduzieren. In der Veranlagung werden wir ein indirektes CO2-Monitoring einführen, um so die Reduktion des CO2-Ausstoßes jener Unternehmen voranzubringen, in die wir investieren", erklärt Andreas Rauter, Head of Sustainability & Public Affairs. Im Bereich der eigenen Produkte will ...

Den vollständigen Artikel lesen ...