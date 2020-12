Der Entsorger Remondis baut im Münsterland seine Aktivitäten aus. Mit Wirkung zum 1. Januar 2021 erwirbt die Remondis GmbH & Co. KG, Region West, alle Aktivitäten und Assets der Reiling MS-Recycling GmbH & Co. KG am Standort Münster im Rahmen eines Asset Deals. Reiling betreut am Standort sowohl Kommunal- als auch Gewerbekunden im Großraum Münster sowie in den angrenzenden Kreisen Warendorf, Gütersloh ...

