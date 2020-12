Der Münchner Chemiekonzern Wacker will seine Beteiligung an der ehemaligen Halbleiter-Tochter Siltronic an Globalwafers verkaufen. Der Aufsichtsrat der Wacker Chemie hat dem Abschluss einer Vereinbarung (Irrevocable Undertaking) mit dem taiwanesischen Unternehmen Globalwafers zugestimmt. Danach verpflichtet sich der Münchner Konzern unwiderruflich, seine gesamte Beteiligung an der Siltronic AG in Höhe von rund 30,8 % im Rahmen eines freiwilligen Übernahmeangebots einzuliefern, das Globalwafers den Aktionären von Siltronic unterbreiten wird. Die Vereinbarung wurde im Anschluss an die Aufsichtsratssitzung ...

