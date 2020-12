12.12.2020 Zugemailt von / gefunden bei: Erste Group Research (BSN-Hinweis: Lauftext im Original des Aussenders, Titel (immer) und Bebilderung (oft) durch boerse-social.com aus dem Fotoarchiv von photaq.com) Aus dem Equity Weekly der Erste Group: Palfinger verhandelt mit seinem strategischen Partner in China und Asien über eine Auflösung ihrer Kreuzbeteiligung. Aufgrund der langjährigen be- währten Zusammenarbeit wird keine Notwendigkeit für eine Beteiligung mehr gesehen. Die operativen JVs zwischen den Unternehmensgruppen bleiben unverändert bestehen und werden intensiv vorangetrieben. Geplant ist, dass Palfinger seinen 7,5%-Anteil an der Sany Automobile Hoisting Machinery mit einem Buchwert von EUR 107 ...

Den vollständigen Artikel lesen ...