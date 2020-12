Endlich ein Siberstreif am Horizont! Während die Corona-Pandemie immer mehr Tote fordert, naht jetzt die Rettung in letzter Sekunde in Form eines Impfstoffs. Wie soeben bekannt wurde, erhält das Mainzer Biotech-Unternehmen BioNTech in den USA die Notfallzulassung für den gemeinsam mit US-Partner Pfizer entwickelten Impfstoff BNT162b2. Schon am Montag soll es mit den ersten Impfungen in den US-Staaten losgehen.

Moderna, BioNTech oder doch CureVac und AstraZeneca? Welche Impfstoff-Aktie die größten Gewinnchancen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...