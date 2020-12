Aus der erhofften Jahresendrallye am deutschen Aktienmarkt könnte in der neuen Woche wohl doch nichts werden. Der harte Lockdown, der starke Euro und das Dauerthema Brexit lässt die Anleger vorsichtiger agieren.DAX charttechnisch angeschlagenDer DAX -1,36% drohte am Freitag gar unter die runde Marke von 13.000 Punkten zu rutschen, ehe einige Anleger die tieferen Kurse wieder als Chance begriffen. ...

