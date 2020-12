Die heimische Börse musste zum Wochenausklang einen Rückschlag hinnehmen, der ATX beendete den Handel mit einem Minus von 0,8%, konnte sich aber gegen Ende des Tages deutlich von den Tiefstständen verbessern. In einem insgesamt sehr ruhigen Handel gab es nur wenig Unternehmensmeldungen, die Erste Group senkte das Kursziel für Agrana von 19,9 Euro auf 18,0 Euro und bestätigte die "Hold"-Empfehlung, der Stärke- und Zuckerkonzern beendete den Tag nach einem überwiegend tieferen Verlauf mit einem Aufschlag von 1,2%. Wienerberger schraubte die Prognosen für den bereinigten operativen Gewinn für 2020 nach oben, anstelle der bisher in Aussicht gestellten 480 bis 500 Millionen sind nach Unternehmensangaben nun rund 545 Millionen Euro in ...

