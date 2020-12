Beiersdorf und das Chemieunternehmen Sabic gehen eine Kooperation ein. Ziel ist es, nachhaltige Kosmetikverpackungen auf den Markt zu bringen, die zertifiziertes, erneuerbares Polypropylen (PP) aus Sabics Trucircle Produktportfolio einsetzen. Bei der Herstellung des erneuerbaren PP's werden fossile Rohstoffe durch pflanzenbasierte ersetzt. So will das Hautpflegeunternehmen dazu beitragen, den Einsatz von fossilem Neuplastik in seinen Produktverpackungen weiter zu reduzieren. Bei dem erneuerbaren Rohstoff, der die Ausgangsbasis für den nachhaltigen Kunststoff bildet, handelt es sich um ein Nebenprodukt ...

