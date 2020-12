Wilhelm Rasinger ist von uns gegangen. Er hat den Kampf gegen eine Kranktheit verloren. Sein Einsatz für den Kapitalmarkt bleibt unvergessen, es gilt ihm ein großer Dank dafür. Unsere Gedanken sind in dieser schweren Zeit bei seiner Familie und seinen engen Freunden. Wilhelm Rasinger hat uns erst vor wenigen Monaten in unserem Magazine an seiner Börsengeschichte teilhaben lassen, die wir hier sehr gerne nochmals bringen. Danke, Herr Rasinger! Heute ist gestern (die persönliche Börsegeschichte Wilhelm Rasingers) Vor fünfzig Jahren war die Situation wie heute: Das Sparbuch zum für alle Banken verbindlichen "Eckzinssatz" bescherte den Sparern einen Realverlust. Durch Angebote wie Prämiensparen und Bausparen mit attraktiven ...

Den vollständigen Artikel lesen ...