Mit dem DR-3iB/8L stellt Fanuc das erste Produkt der neuen Delta-Robotergeneration vor. Er besticht durch die Kombination von 8 kg Traglast, 1.600 mm horizontaler und 500 mm vertikaler Reichweite sowie einem Trägheitsmoment von 0,2 kgm² am Handgelenk. Der neue Delta-Roboter eignet sich für zahlreiche Anwendungen in der Lebensmittelindustrie aber auch für die herkömmliche Materialhandhabung in unterschiedlichen Industriebereichen. Die Maße und die Reichweite des DR-3iB/8L ermöglichen es Anlagenbauern, den Roboter sehr einfach in Pick-and-place-Anwendungen jeglicher Größe zu integrieren. Dank seines ...

