Cosmo Pharmaceuticals gibt Anpassung der Investitions-Vereinbarung mit Acacia bekannt

Dublin, Irland - 15. Dezember 2020: Cosmo Pharmaceuticals N.V. (SIX: COPN) gab heute bekannt, dass Acacia Pharma Group plc ("Acacia") (EURONEXT: ACPH) und Cosmo am 14. Dezember 2020 eine Änderungs-Vereinbarung (die "Änderungsvereinbarung") abgeschlossen haben, bei der es sich um eine Anpassung der Investitions-Vereinbarung vom 10. Januar 2020 zwischen den beiden Parteien handelt. Darin haben Acacia und Cosmo vereinbart, dass Acacia im Gegenzug dafür, dass Cosmo die Verpackungs- und Etiketten-Produktion für BYFAVOTM für die Lieferung in die USA priorisiert, die beim ersten kommerziellen Verkauf von BYFAVOTM fällige Zahlung in Höhe von EUR 5 Mio. bereits vor dem ersten kommerziellen Verkauf und spätestens bis zum 31. Dezember 2020 leistet.

Acacia Pharma bereitet die Einführung von BYFAVOTM in den USA in den kommenden Wochen vor.

Die Zahlung erfolgt durch die Ausgabe neuer Stammaktien am Grundkapital der Gesellschaft (die "Neuen Stammaktien") an Cosmo zu einem Ausgabepreis von je 2,38 Euro (dies entspricht dem volumengewichteten 15-Tages-Durchschnittskurs der Aktien der Gesellschaft vor dem Datum der Änderungs-Vereinbarung). Die Notierung und Handelszulassung der Neuen Stammaktien an der Euronext Brüssel bleibt gemäss der Investitionsvereinbarung davon abhängig, dass die erforderlichen aufsichtsrechtlichen Genehmigungen von der FCA und der belgischen FSMA erteilt werden.

Die Neuen Stammaktien werden in jeder Hinsicht gleichrangig mit den bestehenden Stammaktien des Unternehmens sein. Nach Erhalt der Neuen Stammaktien wird sich die Beteiligung von Cosmo an Acacia von 20,52% auf ca. 21,88% erhöhen.

BYFAVOTM wurde von der US-amerikanischen Food and Drug Administration (FDA) am 2. Juli 2020 für die Einleitung und Aufrechterhaltung einer Kurzsedierung bei Erwachsenen, die sich einem bis zu 30-minütigen Eingriff unterziehen, zugelassen. Das Produkt erhielt am 5. Oktober 2020 von der US Drug Enforcement Administration (DEA) die Schedule IV Designation.

Die terminlichen Vorgaben der DEA zwischen Juli und Oktober dieses Jahres verzögerten die endgültige Genehmigung und Fertigstellung des BYFAVOTM-Labels, was Acacia Pharma dazu veranlasste, Cosmo zu bitten, den Zeitplan für die BYFAVOTM-Verarbeitung zu priorisieren - dies in einer Zeit, in der die Produktions-Anlagen üblicherweise geschlossen wären. Die Vereinbarung zur Änderung des Zeitplans für die Zahlung wurde als Gegenleistung dafür getroffen, dass Cosmo seinen Produktionsplan modifiziert und seine Verpackungs- und Etikettenproduktion für BYFAVOTM beschleunigt.

Damit belaufen sich die Meilensteinzahlungen, die Cosmo im Jahr 2020 aufgrund der Unterlizenzierung seiner US-Rechte an BYFAVOTM an Acacia erhält, auf insgesamt EUR 45 Mio. Zusätzlich werden beim Erreichen weiterer kommerzieller Meilensteine für BYFAVOTMweitere Zahlungen in Höhen von USD 105 Mio. von Acacia an Cosmo fällig.

Über Cosmo Pharmaceuticals

Cosmo ist ein spezialisiertes Pharmaunternehmen, das sich auf die Behandlung ausgewählter gastrointestinaler Krankheiten und die Unterstützung in der Endoskopie konzentriert. Die firmeneigene klinische Entwicklungspipeline des Unternehmens befasst sich speziell mit innovativen Therapien für IBD, Dickdarminfektionen und die Erkennung von Dickdarmverletzungen. Aemcolo wurde kürzlich für die USA an Red Hill Biopharma auslizensiert. Cosmo hat auch Medizinprodukte für die Endoskopie entwickelt und ist kürzlich eine Partnerschaft mit Medtronic für den weltweiten Vertrieb seines neuartigen Gerätes im Bereich der Künstlichen Intelligenz eingegangen, welches in Koloskopien und GI-Verfahren verwendet werden soll. Darüber hinaus ist Cosmo Lizenznehmer für die USA für den neuartigen Wirkstoff zur prozeduralen Sedierung, Remimazolam, und hat diesen kürzlich an Acacia unterlizensiert. Für weitere Informationen über Cosmo und die Produkte besuchen Sie bitte die Website des Unternehmens: www.cosmopharma.com

Finanzkalender

Jahresergebnisse 2020 26. März 2021 Generalversammlung 2021, Amsterdam 28. Mai 2021

Kontakt

Niall Donnelly, CFO & Head of Investor Relations

Cosmo Pharmaceuticals N.V.

Tel: +353 1 817 03 70

ndonnelly@cosmopharma.com

