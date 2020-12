Aktie: Impfstoff von Sanofi verzögert sich - Moderna vor Ausbruch

Anzeige / Werbung Der Corona-Impfstoff von Sanofi und GlaxoSmithKline (GSK) wird nach Angaben der beiden Pharmakonzerne erst Ende 2021 fertig. Im Gegensatz zu Moderna haben die beiden Pharma-Unternehmen Probleme bei ihren Studien gehabt. Nachdem die Ergebnisse der ersten klinischen Tests nicht so gut wie erhofft bei älteren Menschen waren, müssen der französische Konzern Sanofi und das britische Unternehmen GSK ihren Impfstoffkandidaten überarbeiten und neue Tests vornehmen. eToro-Webinar am 15.12 zum Ausblick 2021: EZB-Entscheidung, Arbeitsmarktdaten und Corona-Krise - zum Jahresabschluss wird die Volatilität an den Märkten steigen. Gilt dies auch für 2021? Die wichtigsten Märkte unter der fundamentalen und charttechnischen Lupe im Webinar von eToro. Anmeldung hier Bei Erwachsenen zwischen 18 und 49 Jahren wurde den Angaben zufolge in den ersten beiden Testphasen eine Immunantwort wie nach einer überstandenen Covid-19-Erkrankung festgestellt. Bei älteren Erwachsenen sei die Immunantwort aber "unzureichend" gewesen. Der Ansatz bei dem Impfstoff basiert auf der Boten-RNA (mRNA), wie beim US-Rivalen Moderna sowie den deutschen Biotechunternehmen BionTech und CureVac. Moderna-Aktie vor Ausbruch? Die Aktie von Moderna konsolidiert nach kräftigen Kursaufschwüngen in den vergangenen Wochen. Die nächste Unterstützung liegt bei knapp 150 Dollar, der Widerstand aus der jüngsten Abwärtstrendlinie befindet sich bei rund 160 Dollar. Ein Ausbruch in die eine oder andere Richtung steht also unmittelbar bevor. Der abfallende MACD (Momentum) signalisiert zunächst einen Test der Unterstützungslinie. Aber bei positiven Impfmeldungen kann das Pendel auch schnell umschlagen. Enthaltene Werte: FR0000120578,US60770K1079,US09075V1026,NL0015436031

Disclaimer:

Die hier angebotenen Beiträge dienen ausschließlich der Information und stellen keine Kauf- bzw. Verkaufsempfehlungen dar. Sie sind weder explizit noch implizit als Zusicherung einer bestimmten Kursentwicklung der genannten Finanzinstrumente oder als Handlungsaufforderung zu verstehen. Der Erwerb von Wertpapieren birgt Risiken, die zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals führen können. Die Informationen ersetzen keine, auf die individuellen Bedürfnisse ausgerichtete, fachkundige Anlageberatung. Eine Haftung oder Garantie für die Aktualität, Richtigkeit, Angemessenheit und Vollständigkeit der zur Verfügung gestellten Informationen sowie für Vermögensschäden wird weder ausdrücklich noch stillschweigend übernommen. ABC New Media hat auf die veröffentlichten Inhalte keinerlei Einfluss und vor Veröffentlichung der Beiträge keine Kenntnis über Inhalt und Gegenstand dieser. Die Veröffentlichung der namentlich gekennzeichneten Beiträge erfolgt eigenverantwortlich durch Autoren wie z.B. Gastkommentatoren, Nachrichtenagenturen, Unternehmen. Infolgedessen können die Inhalte der Beiträge auch nicht von Anlageinteressen von ABC New Media und / oder seinen Mitarbeitern oder Organen bestimmt sein. Die Gastkommentatoren, Nachrichtenagenturen, Unternehmen gehören nicht der Redaktion von ABC New Media an. Ihre Meinungen spiegeln nicht notwendigerweise die Meinungen und Auffassungen von ABC New Media und deren Mitarbeiter wider. ( Ausführlicher Disclaimer )