Die aktuell längste Serie: Baidu mit 5 Tagen Plus in Folge (Performance: 11.92%) - die längste Serie dieses Jahr: CA Immo 11 Tage (Performance: 20.17%). Tagesgewinner war am Montag Manz mit 4,05% auf 33,40 (20% üblicher Tagesumsätze, 1-Week-Performance 5,03%) vor Lenzing mit 3,65% auf 76,70 (135% Vol.; 1W 4,07%) und Valneva mit 3,34% auf 7,12 (178% Vol.; 1W 12,48%). Die Tagesverlierer: Wirecard mit -3,38% auf 0,46 (0% üblicher Tagesumsätze, 1-Week-Performance -13,83%), Alibaba Group Holding mit -3,22% auf 256,03 (114% Vol.; 1W -3,02%), Royal Dutch Shell mit -2,91% auf 15,01 (0% Vol.; 1W -2,62%)Die höchsten Tagesumsätze hatten Alibaba Group Holding (9406,49 Mio.), Berkshire Hathaway (2917,31) und Nestlé (1238,55) ....

