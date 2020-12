Die aktuell längste Serie: Sberbank mit 10 Tagen Plus in Folge (Performance: 18.05%) - die längste Serie dieses Jahr: Saint Gobain 14 Tage (Performance: 33.72%). Tagesgewinner war am Montag ElringKlinger mit 8,50% auf 14,30 (375% üblicher Tagesumsätze, 1-Week-Performance 0,00%) vor Zalando mit 6,66% auf 84,52 (222% Vol.; 1W 6,93%) und Consus Real Estate mit 5,24% auf 7,43 (109% Vol.; 1W 7,99%). Die Tagesverlierer: Vapiano mit -13,00% auf 0,24 (137% üblicher Tagesumsätze, 1-Week-Performance -21,75%), Südzucker mit -9,28% auf 11,93 (324% Vol.; 1W -10,64%), Verbio mit -5,72% auf 26,35 (349% Vol.; 1W -4,18%)Die höchsten Tagesumsätze hatten Coca-Cola (2374,99 Mio.), McDonalds (2011,1) und Snapchat (1953,7). Umsatzausreisser nach oben ...

