Der japanische Chemiekonzern Mitsubishi Chemical hat in Luisiana, USA, ein Grundstück für den Bau einer Methyl-Metacrylatanlage erworben. Das Projekt könnte Medienbereichten zufolge bis zu 1 Mrd. US-Dollar kosten. Die Anlage ist mit einer Kapazität von 350.000 Tonnen pro Jahr geplant und soll in Geismar, Louisiana entstehen. Der Chemiekonzern will dabei seine eigene Alpha-Technologie nutzen. Das Projekt befindet sich in der frühen Planungsphase und soll Anfang 2022 zur endgültigen Investitionsentscheidung kommen. Wenn es genehmigt wird, würde die Anlage 2025 die Produktion aufnehmen. Medienberichten ...

Den vollständigen Artikel lesen ...