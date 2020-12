Fester in die neue Woche konnte die heimische Börse starten, der ATX erzielte eine Verbesserung von 1,0%, die positiven makroökonomischen Neuigkeiten animierten auch in Wien die Investoren zu Käufen. Stark waren auch hier die Finanztitel, so konnte sich die Erste Group um 2,0% verbessern, die Bawag erzielte einen Aufschlag von 1,4% und für die Raiffeisen kam es zu einem Plus von 0,9%. Die britische EG Group übernimmt das OMV-Tankstellengeschäft in Deutschland für einen Kaufpreis von 485 Millionen Euro, der Ölkonzern konnte wenig Profit aus dieser Nachricht ziehen und schloss nahezu unverändert mit einem kleinen Minus von 0,1%. Besser erging es dem zweiten Öltitel, für Schoeller-Bleckmann gab es einen Anstieg von 1,5%. Die Deutsche ...

