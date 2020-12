Eureka solutions: Les Moulins Advens repensent leur ERP avec Eureka Solutions

Eureka Solutions, éditeur du logiciel Eureka ERP, accompagne avec succès les Moulins Advens dans la mise en œuvre d'un ERP de nouvelle génération leur permettant de mener à bien leurs opérations et de se développer à long terme.

Les Moulins Advens sont spécialisés depuis 1865 dans le développement et la commercialisation de farines sur-mesure répondant aux attentes de plusieurs marchés: boulangerie artisanale, grande distribution et industrie, en France et à l'international. Les Moulins Advens regroupent aujourd'hui cinq moulins répartis sur l'ensemble du territoire français pour apporter un service de proximité à leurs clients.

Suite à la reprise du groupe en situation de redressement judiciaire en 2019 par la nouvelle équipe de direction, les Moulins Advens ont souhaité repenser leurs processus de gestion en totalité pour améliorer leur compétitivité et déployer leur nouvelle stratégie. Dans ce contexte, la modernisation du volet lié à l'informatique et plus globalement au système de gestion ERP s'est positionnée comme une priorité stratégique.

Après avoir consulté les différents éditeurs du marché, les Moulins Advens ont choisi l'offre d'Eureka Solutions en remplacement du système historique qui n'apportait plus satisfaction au regard des besoins de l'entreprise. En parallèle de la sélection d'Eureka Solutions, une mission AMOA a été confiée à GFI Consulting.

Fort d'un tel dispositif, un travail de cadrage et de paramétrage a été réalisé pour définir l'architecture cible et lancer le déploiement. Un travail important a également été effectué pour reformater les bases de données existantes et les structurer selon la logique de la solution d'Eureka Solutions, et ce sur tous les pans de l'ERP : comptabilité, finances,achats, production, stock, commerce, traçabilité. On notera qu'une des fortes complexités a été la gestion et l'échange de données avec des logiciels spécialisés comme la palettisation, le WMS, le gestion des tournées, la supervision des blés et l'EDI.

Ce travail réalisé, la solution a été lancée sur l'un des sites du groupe en octobre 2020. Utilisée par près de 50 collaborateurs, l'ERP permet de gagner en agilité dans le traitement de l'information pour les opérationnels et d'initier une démarche de pilotage pour l'ensemble du management. Un accompagnement au changement a aussi été réalisée auprès des équipes pour accélérer l'adoption de l'outil auprès des utilisateurs.

A terme, la solution sera utilisée par l'ensemble des collaborateurs sur tous les sites et permettra de s'appuyer sur un référentiel commun. A ce jour, la solution Eurêka ERP gère près de 200 commandes par jour, un stock de plus de 1000 articles, des relations avec 1000 clients et 200 fournisseurs. L'ERP est donc au centre du processus de fonctionnement de l'entreprise et va lui permettre de conduire son développement sur les prochaines années.

Lionel CHEVRIER, Directeur général des Moulins Advens « Depuis la reprise de l'entreprise, nous avons réorganisé notre société autour de nouveaux processus de gestion. Capacité de pilotage et réactivité, accès à un référentiel commun, pilotage industriel, justesse dans les processus sont autant de bénéfices concrets qui vont se positionner au centre de notre stratégie de croissance. Eureka Solutions est donc un partenaire stratégique de notre transformation numérique et un outil structurant au service de notre expansion à long terme. »