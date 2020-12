Die US-Börseneulinge Airbnb, BionTech, Palantir, Snowflake und Nikola können ab 16. Dezember 2020 auch über die Wiener Börse gehandelt werden, die Aktien werden dann nämlich in den global market aufgenommen, wie aus einer Veröffentlichung hervorgeht. Per Ende des Jahres gibt es auch einen Abgang: Der griechische Olivenöl-Hersteller World Excellent Products S.A. hat am 30. Dezember seinen letzten Handelstag an der Wiener Börse (direct market).

