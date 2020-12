Zürich (awp) - Der Schweizer Aktienmarkt knüpft am Dienstag im frühen Handel an den eher verhaltenen Wochenauftakt an. Dazu tragen auch die Vorgaben aus Übersee bei, die überwiegend schwächer sind. An der Wall Street werfe etwa der grosse Verfall, der Hexensabbat, an diesem Freitag schon seine Schatten voraus, heisst es ...

