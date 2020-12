Es ist der Pharma-Deal des Jahres: Astrazeneca übernimmt das US-Biopharmaunternehmen Alexion und will dafür 39 Mrd. US-Dollar auf den Tisch legen. Die Übernahme soll im Rahmen eines Cash-and-Stock-Deals erfolgen. Mit der Transaktion will Astrazeneca nicht nur seine Aktivitäten in Biopharmaka sowie in der Immunologie stärken, sondern auch das selbst definierte Umsatzziel von 40 Mrd. US-Dollar pro Jahr erreichen. Im Rahmen der Übbernahme wird Alexion mit 175 USD/Aktie bewertet - dieser Kurs liegt ...

Den vollständigen Artikel lesen ...