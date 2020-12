Letzte Woche hat Telekom-Chef Tim Höttges noch um weitere Glasfaser-Kooperationen geworben - und jetzt ist es so weit. Die Deutsche Telekom und Vodafone bauen ihre Zusammenarbeit aus und wollen beim Thema Glasfaser an einem Strang ziehen. Durch den Zugang zum Telekom-Glasfasernetzwerk könne Vodafone künftig auch dort direkte Glasfaseranschlüsse ins Haus ("Fiber to the Home") vermarkten, wo das Unternehmen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...