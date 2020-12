Bei der Vienna Insurance Group wurden Aktienkäufe gemeldet: Der VIG-Aktionär Wiener Städtische Wechselseitiger Versicherungsverein hat weitere Aktien erworben, diesmal (am 14.12) 40.000 Stück zu je 19,93 Euro - in Summe also um 797.361,08 Euro. Der Verein tritt seit mehreren Monaten als konstanter VIG-Aktien-Käufer auf. Des weiteren hat auch Vorstandsmitglied Liane Hirner Aktien gekauft, und zwar 1000 Stück zu je 19,99 Euro, wie aus einer Veröffentlichung hervorgeht.

