Heute dreht sich alles um die Gaming-Branche, in der ein polnischer Spieleentwickler für Hochspannung sorgte. Das Spiel mit dem Namen "Cyberpunk 2077" ist der Verkaufs-Hit in diesem Jahr. Am ersten Tag der Veröffentlichung spielte CD Project mit rund 800 Mio. Dollar die gesamten Entwicklungskosten wieder rein. Kein Geringerer als Hollywoodstar Keanu Reeves wurde hier als "digitaler Held" gewonnen. Doch auch die anderen Gaming-Aktien stehen aktuell unter Strom. Bei EA ist Fifa21 der Renner, doch ...

