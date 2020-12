Die Industrieproduktion in den USA stieg im November um 0,4% gegenüber dem Vormonat und lag damit leicht über den Markterwartungen von 0,3%. Dennoch blieb die Produktion 5% unter dem Vorkrisenniveau. Die Produktion des verarbeitenden Gewerbes stieg im November um 0,8% und damit den siebten Monat in Folge, was hauptsächlich auf den Anstieg von 5,3% bei Kraftfahrzeugen und Kraftfahrzeugteilen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...