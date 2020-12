Heimische Anlage-Experten bekräftigen einmal mehr ihre positive Einschätzung für die Entwicklung des Aktienmarktes in den kommenden Monaten. Laut Erste Group sollten globale Aktien aufgrund der positiven Gewinnaussichten im ersten Quartal 2021 Zugewinne erzielen. "Wir erwarten einen Anstieg des globalen Aktienmarktindex in der Bandbreite zwischen 0% und +5%. Zyklische Sektoren sollten von der erwarteten Aufwärtsbewegung profitieren. Das Risiko für diese Prognose wäre vor allem ein starkes Nachlassen der bestehenden Dynamik positiver Gewinnerwartungen", so die Erste-Experten in ihrer globalen Strategie für das 1. Quartal. Investoren sollten bei der Aktienselektion weiter auf Qualitätskriterien sowie die richtige Sektor-Auswahl achten. Die Analysten von ...

