Zürich (awp) - Die Rohrleitungsdivision von Georg Fischer, GF Piping Systems, hat den brasilianischen Rohrleitungshersteller FGS Brasil Indústria e Comércio Ltda. (FGS) übernommen. Damit will das Unternehmen seine Präsenz in Brasilien ausbauen. Über den Kaufpreis sei Stillschweigen vereinbart worden, hiess es in einer Mitteilung ...

Den vollständigen Artikel lesen ...