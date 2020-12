Die Envirochemie-Gruppe weitet ihre Marktpräsenz mit Dienstleistungen für die Wasser- und Abwasseraufbereitung durch die Akquisition des irischen Unternehmens Industrial Water Management (IWM) weiter aus. Mit der Übernahme von IWM stärkt die Unternehmensgruppe ihre Kompetenzen in diesem Marktsegment und erweitert ihr Leistungsspektrum. Envirochemie erhält so eine feste Präsenz in Irland, und die Kunden vor Ort sollen von dem breiten Angebotsspektrum der Gruppe und einer lokalen Betreuung durch IWM ...

Den vollständigen Artikel lesen ...