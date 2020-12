Die börsenotierte Marinomed Biotech hat vom Europäischen Patentamt das Patent mit der Nummer 3324933 für die Technologieplattform Marinosolv® erhalten. Das europäische Patent wurde für 38 Länder, einschließlich aller wichtigen EU-Länder und Großbritannien, erteilt. Die Technologieplattform Marinosolv ermöglicht es, viele schwer lösliche Substanzen in Lösung zu bringen, was neue Möglichkeiten zur zielgerichteten Behandlung einer Vielzahl von Erkrankungen eröffnet. CEO Andreas Grassauer: "Die Vergabe des Patents für Marinosolv unterstreicht den Innovationsgrad dieser Plattform. Mit dieser Technologie erreichen Wirkstoffe das Zielgewebe besser, was eine zentrale Herausforderung in der pharmazeutischen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...