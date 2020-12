Mit guten Vorgaben aus den USA sollte es am Mittwoch-Morgen am deutschen Aktienmarkt ebenfalls aufwärts gehen. Der DAX könnte seinen Ausbruch aus der Handelsspanne der vergangenen Wochen nach oben zur Wochenmitte erneut versuchen. Vor dem Xetra-Start wurde der Leitindex 0,4 Prozent höher gesehen bei etwa 13.426 Punkten.Zuletzt war der deutsche Leitindex +0,40% mehrfach an der Widerstandszone bei gut ...

