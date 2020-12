Der Versorger-Konzern EVN hat das Geschäftsjahr 2019/2020 mit einem Umsatz in Höhe von 2,1 Mrd. Euro (-4,4 Prozent), einem EBITDA von 590,5 Mio. Euro (-6,5 Prozent), einem EBIT von 273,1 Mio. Euro (-32,3 Prozent) sowie einem Konzernergebnis von 199,8 Mio. Euro (-33,9 Prozent) abgeschlossen. Das Unternehmen schlägt der Hauptversammlung, die am 21. Jänner 2021 virtuell abgehlaten werden soll, eine Dividende von 0,49 Euro je Aktie vor (Vorjahr 0,47 Euro plus Bonus-Dividende von 0,03 Euro). Laut EVN war das Geschäftsjahr 2019/20 in allen drei Kernmärkten der EVN von deutlich wärmeren Temperaturen geprägt als das Vorjahr. Volle Erdgasspeicher und ein - unter anderem auch durch Covid-19 bedingter - Nachfragerückgang führte zu einer Reduktion ...

Den vollständigen Artikel lesen ...