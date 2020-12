Baidu 6.62% spieler (WENIG): gewinnmitnahme (16.12. 09:44) >> mehr comments zu Baidu: www.boerse-social.com/launch/aktie/baidu Baidu 6.62% finelabels (MHKIPICK): Ich hatte Baidu in den letzten Wochen deutlich übergewichtet in meinem KI Stock Picking Depot. Dies scheint sich jetzt auszuzahlen.cSeit Wochen zieht der Kurs von Baidu kräftig an, aktuell steht die Aktie auf einem 19-Monatshoch. Die Aktienkurs der Baidu geht am Dienstag sehr fest aus dem Handel und liegt bei Börsenschluss in New York bei $ 185,50 (+13,8%). Damit präsentiert sich das Papier am zweiten Handelstag der laufenden Woche extrem stark. Zum Hintergrund: Presseberichten zufolge erwägt Baidu die Herstellung eigener ...

Den vollständigen Artikel lesen ...