Die aktuell längste Serie: Baidu mit 6 Tagen Plus in Folge (Performance: 13.11%) - die längste Serie dieses Jahr: CA Immo 11 Tage (Performance: 20.17%). Tagesgewinner war am Dienstag JinkoSolar mit 17,78% auf 63,25 (240% üblicher Tagesumsätze, 1-Week-Performance 1,33%) vor Volkswagen Vz. mit 7,62% auf 150,32 (239% Vol.; 1W 4,30%) und ThyssenKrupp mit 6,79% auf 6,98 (140% Vol.; 1W 15,95%). Die Tagesverlierer: Novartis mit -1,94% auf 79,68 (113% üblicher Tagesumsätze, 1-Week-Performance -1,87%), Kapsch TrafficCom mit -1,92% auf 12,75 (78% Vol.; 1W -2,67%), WCM Beteiligungs- und Grundbesitz-AG mit -1,46% auf 4,04 (519% Vol.; 1W 0,50%)Die höchsten Tagesumsätze hatten Alibaba Group Holding (8467,43 Mio.), Berkshire Hathaway (2319,67) und ...

Den vollständigen Artikel lesen ...