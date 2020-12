"Trotz coronabedingt rückläufiger Getränkeabsätze und in der Recyclingbranche angespannter Situation durch den Preisverfall bei Neuware ist das Interesse an unseren PET-Recyclingtechnologien ungebrochen hoch", berichtet Christoph Wöss, Business Development Manager in der Erema Group. Grund dafür sind zum einen die ausgereiften Technologien, die hohe Produktsicherheit, stabile Prozesse und Wirtschaftlichkeit ...

Den vollständigen Artikel lesen ...