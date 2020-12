Agrana mit einer frohen Botschaft vor Weihnachten: Das Ergebnis der Betriebstätigkeit (EBIT) betrug im 3. Quartal 2020|21 (1. September bis 30. November 2020) 28,5 Mio. Euro und lag damit sehr deutlich über dem Wert des Q3 2019|20 (18,1 Mio. Euro), so der Frucht-, Stärke und Zuckerkonzern. Der Konzernumsatz in den letzten drei Monaten wurde ebenfalls verbessert und betrug 656,0 Mio. Euro (Q3 2019|20: 629,4 Mio. Euro). Im den ersten drei Quartalen 2020|21 (1. März bis 30. November 2020) erzielte die Gruppe ein EBIT von 84,3 Mio. Euro (Q1-3 2019|20: 69,8 Mio. Euro). Der Anstieg um 20,8 Prozent ist den Angaben zufolge auf verbesserte Ergebnisse in den Segmenten Stärke und Zucker zurückzuführen. Das EBIT im Segment Frucht war aufgrund eines schwierigen Marktumfeldes für ...

Den vollständigen Artikel lesen ...