Die Nachfrage der Investoren nach Immobilien hält an. Laut Statistik der Vereinigung Österreichischer Investmentfondsgesellschaften (VÖIG) lag das in offenen Immobilienfonds veranlagte Volumen Ende November bei 9,6 Mrd. Euro - ein Zuwachs um 4,7 Prozent verglichen mit Jahresbeginn, wie die Erste Immobilien KAG vor Augen führt. Die Erste Immobilien KAG, die für die Entwicklung, Auflage und Verwaltung von soliden Immobilieninvestments steht, konnte mit den beiden Publikumsfonds Erste Immobilienfonds und Erste Responsible Immobilienfonds das Fondsvolumen um mehr als zehn Prozent auf 2,48 Mrd. Euro erhöhen (verglichen mit dem Jahresende 2019, Quelle VÖIG/OeKB per 30.11.2020). Für den Erste Immobilienfonds, der im Mai die 2 Mrd. Euro-Marke ...

