Ort des Tages: RWA Raiffeisen Ware Austria AG Headquarter. Die RWA Raiffeisen Ware Austria AG (RWA) ist das Großhandels- und Dienstleistungsunternehmen der Lagerhaus-Genossenschaften in Österreich und bildet im Verbund mit ihnen die führende Kraft am Land. Seit November 2020 befindet sich die Unternehmenszentrale der RWA Raiffeisen Ware Austria in Korneuburg. Der Standort in der Region unterstreicht die tiefe Verbundenheit der RWA zum ländlichen Raum. Gleichzeitig befindet sich der Unternehmenssitz in unmittelbarer Nähe zur Hauptstadt Wien und profitiert somit von urbanen Strukturen wie einer guten öffentlichen Anbindung. Dieser und weitere Orte des Tages auf unserer Finanzmap für Österreich: Share link (Der Input von Leya Hempel für den ...

Den vollständigen Artikel lesen ...