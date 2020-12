Wachstumsfantasie ist das, was für aktienlust.tv an erster Stelle steht, um in ein Unternehmen zu investieren. Und dieses Potenzial ist bei Apple weiterhin in Hülle und Fülle vorhanden. Das neue 5G-iPhone verkauft sich offensichtlich so gut, dass Apple die Produktion im Frühjahr gleich um 30% erhöht. Auch die neue Over-Ear-Kopfhörer kommen hervorragend bei den Fans an. Baidu wiederum will offensichtlich in den Markt für Elektroautos einsteigen. Das würde wie die Faust aufs Auge passen. Schließlich ...

Den vollständigen Artikel lesen ...