Ein wochenlanger, zermürbender Seitwärtstrend wurde heute beendet.Ein wochenlanger, zermürbender Seitwärtstrend wurde heute beendet. Auch der DOW hat die 30000 wieder überschritten, was natürlich nichts negatives ist und dem DAX hilft. Die Börsen steigen, weil die Masse nicht an steigende Kurse glaubt. Mein Handelssystem ist fast 1000 Punkte im Plus und hat sich durch den Seitwärtstrend nicht in die ...

Den vollständigen Artikel lesen ...