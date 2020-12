WAS KAUFEN? FOLGE DEM GELD!: PAUKENSCHLAG: Spektakulärer CANNABIS-DEAL! Analysten bestätigen neues Kursziel! Bis zu 430% sind jetzt möglich

Anzeige / Werbung

Liebe Leserinnen und Leser,

wenn der Kursanstieg in einer Aktie von hohem Handelsvolumen begleitet wird, macht es für Investoren immer Sinn, sich die letzten Pressemeldungen einer Gesellschaft genauer anzusehen.

Genau das haben wir bei unser Neuvorstellung High Tide (Link Artikel hier) natürlich auch gemacht.

High Tide Inc. (WKN: A2PBPS; Ticker: HITI)

Eine der besten kanadischen Firmen im CANNABIS-SEKTOR!

So hat das profitable Cannabis-Retail Unternehmen am 9. Dezember bekannt gegeben (Link Pressemeldung hier), dass ein Antrag für ein Börsen-Listing an der amerikanischen Nasdaq gestellt wurde.

Das Unternehmen lieferte in der Pressemeldung auch gleich einen Grund bzw. Hinweis zu diesem strategischen Schritt:

Das Unternehmen strebt eine Notierung an der Nasdaq an, um sein Profil bei Anlegern im Rahmen seiner Kapitalmarktinitiative, die auf die Steigerung des Unternehmenswertes abzielt, zu verbessern. Mit dieser Initiative will das Unternehmen seine auf die USA ausgerichtete Geschäftsstrategie - sowohl im Hinblick auf die Gewinnung institutioneller und privater Investoren als auch im Hinblick auf M&A-Möglichkeiten in den USA zu forcieren.

Das Unternehmen erwirtschaftet bereits rund 23 % seines Umsatzes in den USA und möchte seine Präsenz in den USA durch Geschäfte ausbauen, die die Geschäftsbereiche des Unternehmens mit Schwerpunkt CBD und Zubehör ergänzen, und gleichzeitig sicherstellen, dass es alle geltenden Gesetze und Vorschriften der USA einhält.

Der Präsident und Chief Executive Officer von High Tide sagte hierzu folgendes:

"Die Aussichten auf eine Notierung an der Nasdaq stimmen uns sehr zuversichtlich. Nach unserer jüngsten Übernahme von Meta Growth sind wir nun - gemessen am Umsatz - der größte kanadische Einzelhändler. Mit einem Nasdaq-Listing könnte das Unternehmen seine Aktionärsbasis erweitern, den Unternehmenswert verbessern und die M&A-Aktivität des Unternehmens bei der Verfolgung strategischer Möglichkeiten in den USA forcieren."

Alleine in den letzten drei Handelstagen seit dem 9.12. wurden knapp 5 Mio. Aktien am Freiverkehrshandel Over-the Counter (OTC) in USA umgesetzt.

Wir sind uns sicher: Bei einer erfolgten Notiz an der Nasdaq erschließt sich das Unternehmen ganz neue Investorengruppen u.a. auch Horden von Millenial-Tradern von Robinhood und sonstigen Brokern, die dann einfacher in High Tide investieren können.

Auch viele Analysten haben die High Tide -Aktie nun auf dem Kurszettel und die Firma genau durchleuchtet!

Das Ergebnis ist nichts anderes, als ein RITTERSCHLAG, denn Echelon oder auch ATB vergaben sofort hohe Kursziele von bis zu 430% Aufschlag! Das lässt jedes Anlegerherz höher schlagen und macht einen sofortigen Einstieg so lukrativ!

Quelle: Echelon Capital Markets

ATB Capital Markets sieht in dem "Bull Case" sogar ein mögliches Kursziel von 0,95 CAD für die High Tide Aktie, was einer 430%igen Kurschance entspricht!

Quelle; ATB Capital Markets

In ihrem Research-Report gehen die Analysten dabei von einem extrem dynamischen Umsatz in den nächsten 2-4 Jahren aus!

Quelle; ATB Capital Markets

Auch wird eine massive Zunahme der Cannabis-Einzelhandelsverkaufsstellen erwartet!

Quelle; ATB Capital Markets

Die wichtigsten Informationen zu High Tide kurz zusammengefasst:

Bei High Tide Inc. (WKN: A2PBPS; Ticker: HITI) handelt es sich um den größten kanadischen Cannabis-Einzelhändler (mit 67 Geschäften), der zusätzlich ein globaler Hersteller von topaktuellem Cannabiszubehör, ein nationaler Verteiler an Einzelhändler im ganzen Land und ganz nebenbei das anspruchsvollste, voll integrierte Cannabisunternehmen des Landes ist!

Darüber hinaus hat das Unternehmen mit der Online-Marke "GRASSCITY" eine der weltweit bekanntesten Webseiten im Cannabis-Zubehörbereich aufgebaut. Über 519.000 Kunden befinden sich in der Datenbank - die eine wertvolle Basis bei Umsätzen und Marketingaktivitäten darstellt.

High Tide hat erst vor kurzem die Fusion mit Meta Growth Cannabis erfolgreich abgeschlossen und wurde damit zum größten kanadischen Cannabis-Einzelhändler!

Das Einzelhandelssegment von High Tide umfasst Einzelhandelsgeschäfte unter den Bannern Canna Cabana und KushBar. Meta Growth betreibt Einzelhandelsgeschäfte unter den Bannern Meta Cannabis und NewLeaf Cannabis.

Zusammen wird man nun zum größten Cannabis-Einzelhandelsunternehmen in Kanada, gemessen an der Anzahl der Geschäfte und dem Jahresumsatz.

Quelle: High Tide

Neben dem stationären Handel verfügt High Tide über Online-Handelsplattformen wie Grasscity.com (mit Schwerpunkt auf Cannabiszubehör) und CBDcity.com (CBD-E-Shop):

Grasscity.com ist seit 20 Jahren das weltweit bekannteste Onlineportal für Konsumzubehör und Cannabis-Lifestyle-Produkte. Für 2020 werden 23,6 Millionen Seitenbesuche erwartet, man besitzt fast 600.000 Kunden in der Datenbank und weitere 283.000 Newsletter Abonnenten.

CBDcity.com startete im Mai 2020, um in den USA zu einem direkten E-Shop für aus Hanf gewonnene CBD-Produkte zu werden.

Das Großhandelssegment konzipiert, produziert und vertreibt eigene Raucheraccessoires und Cannabis-Lifestyle-Produkte. Valiant Distribution (ehemals RGR Canada und Famous Brandz), eine Tochtergesellschaft von HITI, ist ein Großhandels-/Vertriebsunternehmen, das verschiedene Cannabis-Zubehörteile an Einzelhändler in ganz Kanada und den USA liefert

Quelle: High Tide

Durch zurzeit ca. 65.000 eingeschriebene Kunden im Membership-Programm besitzt man zusätzlich noch eine eigene Daten- und Analyseplattform, mit dem man die Fähigkeit besitzt, eine langfristige und nachhaltige Kundenbindung einzugehen, indem man mit gezielten Werbekampagnen immer wieder auf sich aufmerksam machen kann.

Es ist die perfekte Symbiose aus einem riesigen Netzwerk von Einzelhandelsgeschäften für Freizeit-Cannabis und der Herstellung und dem Vertrieb von Lifestyle-Cannabisprodukten und Zubehör über den Großhandel und die unternehmenseigenen Online Plattformen

Aus der Fusion mit Meta Growth entsteht eine Reihe von Vorteilen und Synergien:

Größte kanadische Cannabis-Einzelhändler mit einem Jahresumsatz von etwa 148 Millionen CAD;

Branchenführende Bruttomarge von 38% und der profitabelste öffentlich gehandelte kanadische Cannabis-Einzelhändler mit einer bereinigten EBITDA-Marge von 12%;

Starke Cash-Position mit 21 Millionen USD für neues Wachstum;

Kanadas größtes Cannabis-Einzelhandelsnetz mit aktuell 67 Geschäften in Ontario, Alberta, Manitoba und Saskatchewan;

Nummer 1 in Ontario, dem größten und wichtigsten kanadischen Cannabis-Markt anhand der Shops;

Maximal von der Regierung erlaubte Anzahl an Shops in Alberta

jährliche Kosten- und Betriebssynergien von ca. $8 Millionen bis $9 Millionen innerhalb der ersten 12 Monate (=beträchtliche operative Hebelwirkung).

Somit avanciert High Tide (WKN: A2PBPS; Ticker: HITI) zum führenden Einzelhändler in Bezug auf Marktanteil, Betriebseffizienz und Rentabilität

Quelle: ATB Capital Markets Inc.

Ziel ist es die unangefochtene Nummer 1 in Kanada zu bleiben und diese Spitzenposition noch weiter auszubauen, denn die kanadischen Freizeit-Cannabis-Verkäufe sind und bleiben der wichtigste Wachstumsmotor!

Der Cannabis-Markt in Kanada soll in den nächsten 5 Jahren eine durchschnittliche jährliche Wachstumsrate (CAGR) von über 30% erfahren und auf ca. 9 Milliarden CAD ansteigen!

Doch das Unternehmen ist auch bestens positioniert, um den amerikanischen Nachbarn zu erobert, da bereits eine unbezahlbare Datenbank an US-Kunden vorhanden ist und hier schon signifikante Umsätze erzielt werden.

Und auch für die Zukunft sieht es rosig aus für High Tide (WKN: A2PBPS; Ticker: HITI)! Neben den ganzen Synergie- und Einsparungseffekten, die diese Fusion mit sich bringt, arbeitet das Management bereits an weiteren Expansionsstrategien, um Kunden, Umsatz und Erträge nachhaltig steigern zu können:

Steigerung des Marktanteils: 8 Shops in British-Colombia (in Genehmigung) und weitere Shops in den Provinzen Manitoba, Northwest Territories und im Yukon;

Verdopplung der Shops bis Ende 2021 fest im Visier: Ausbau der Einzelhandelsgeschäfte auf 115, mit speziellem Fokus auf die Provinz Ontario, Kanadas größtem Cannabis-Markt;

Mehr internationale Einnahmen: Bisher kamen die internationalen Einnahmen ausschließlich durch den Verkauf von Cannabis Zubehör über die Online-Plattformen. Mit Forcierung von CBDcity.com erhofft man sich starke neue Umsätze und Erträge im zukunftsweisenden Cannabis CBD-Markt.

Wichtig: Internationale Einnahmen führen zur Verringerung der Volatilität, zur Verbesserung der Wachstumsaussichten und zur Diversifizierung auf Länderebne.

Stärkung Verkaufszahlen von Cannabiszubehör: Höherer Umsatz mit Konsumzubehör und Cannabis-Lifestyle-Produkte durch Erschließung neuer internationaler Online-Märkte;

Noch stärkere Kundenbindung: Nutzung der Datenanalyse-Systeme zur Gewinnung von Erkenntnissen über Verbraucherpräferenzen und zur Verbesserung der Loyalität (E-Mails zu Sonderangeboten, bevorstehenden Produktankündigungen, Mitgliederveranstaltungen, etc.);

Höhere Rentabilität aufgrund niedrigerer Kundenakquisitionskosten: Schaffung von neuen Marken für Cannabiszubehör und Lifestyle-Produkte führt zu noch größerem loyalem Kundenkreis;

Mit High Tide kaufen Sie eine echte Multi-Bagger-Chance! Das bestätigen auch die Experten und Analysten mit ihren Kurszielen!

Aktuell können Sie High Tide noch günstig einsammeln, denn die Aktie wurde bis zum erfolgreichen Abschluss der Fusion vor wenigen Tagen noch nicht so stark gekauft wie viele andere Cannabis-Firmen.

Jetzt ist diese Unsicherheit aber aus dem Markt und zusammen mit den starken Kurszielen dürfte der Nachholeffekt schnell und heftig eintreten! Nutzen Sie diesen Vorteil, und zögern Sie nicht zu lange mit dem Kauf! Sonst rennen die Kurse wieder weg!

Die Zeit ist wieder reif, um im Cannabis-Comeback massiv Geld zu verdienen! Vielleicht haben Sie die brutale Rallye vor 2 Jahren noch verpasst oder waren zu spät, denn kommen Sie jetzt genau richtig, denn der Sektor steht vor einer neuen Explosion!

Name: High Tide Inc. WKN: A2PBPS ISIN: CA42981E1043 Börsenkürzel Deutschland: 2LY Börsenkürzel Kanada: HITI Letzter Börsenkurs an der Heimatbörse: 0,22 CAD $ (CSE) bzw. 0,139 € in Frankfurt

Link zu aktuellen Kursen and der kanadischen Börse CSE: LINK

Link zu Kursen an deutschen Börsenplätzen: LINK

Bitte beachten Sie, dass die Umsätze im Regelfall an der kanadischen Hauptbörse deutlich höher sind als an deutschen Börsen. High Tide Inc. wird in Deutschland an den Börsenplätzen in Stuttgart, Berlin, Frankfurt aber auch bei Lang & Schwarz, TTMzero bzw. Tradegate gehandelt. Beachten Sie aber bitte immer limitierte Aufträge abzugeben! Generell sind Limit-Orders gegenüber reinen 'billigst' Orders vorzuziehen.

Auszug von unseren Rechtlichen Hinweisen / Disclaimer / Risikohinweisen

Für die Berichterstattung über das das in diesem Artikel besprochene Unternehmen High Tide Inc. wurden Verfasser und/oder Herausgeber entgeltlich entlohnt. Hierdurch besteht konkret und eindeutig ein Interessenkonflikt.

