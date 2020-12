Das hat niemand erwartet...: Eine Aktie zum Verlieben! Fast täglich wird die Firma wertvoller! Der neue Deal überraschte sogar die Experten

Anzeige / Werbung

Im Rahmen der Hausse bei den Batterie-Metallen Kupfer, Lithium, Nickel konnte auch ein weiteres Allroundmetall mit steigenden Kursen aufwarten.

Die Einsatzbereiche sind sehr vielseitig, da dieser Allrounder in der Stahlindustrie, in der Raumfahrt, als Katalysator, in der Medizin, in Schmierstoffen und auch in der Elektronik zuhause ist. Sogar als Spurenelement in Düngemitteln sorgt Molybdän für gesunde Pflanzen!

Sehr geehrte Leserinnen und Leser,

was legt diese Firma für ein erstaunliches Tempo vor? Heute berichten wir erneut über Surge Copper (WKN: A2JENX / TSX-V: SURG), und wieder haben wir gute Nachrichten mitgebracht!

Wir waren total begeistert, als gestern nach Börsenschluss die Meldung über eine bemerkenswerte Akquisition über die Börsenticker lief. Während wir in unserem letzten Berichten am Dienstag schon darüber spekuliert hatten, ob das Unternehmen Interesse an der im Wartungszustand befindlichen "Huckleberry'-Kupfer-Goldmine signalisieren könnte, hat Surge Copper seine Fühler schon in eine andere Richtung ausgestreckt!

Nämlich nach dem Kupfer-Molybdän-Silber-Projekt "Berg' von dem ehemaligen Molybdänproduzenten Thompson Creek Metals, welche wiederum im Oktober 2016 von Centerra Gold Inc. übernommen wurde.

Überraschungs-Deal verkündet!

Surge Copper (WKN: A2JENX / TSX-V: SURG)

Die 34.798 Hektar große Kupfer-Molybdän-Silber-Lagerstätte namens "Berg', an dem sich Surge Copper einen Anteil von bis zu 70 % sichern kann, befindet sich im westlichen Zentrum von British Columbia, Kanada, etwa 80 Kilometer südwestlich von Houston und nur rund 25 Kilometer nordwestlich der Kupfer-Goldmine "Huckleberry'.

Quelle: Surge Copper

Zudem ist der Grafik sehr schön zu entnehmen, dass das "Berg'-Projekt im Westen direkt an Surges "Ootsa'-Projekt angrenzt. Da macht ein solcher Zusammenschluss doch gleich noch viel mehr Sinn!

Enormer Datensatz an Bohrergebnissen!

Auf dem "Berg'-Projekt wurden seit 1965 schon unglaubliche 53.754 Meter in 215 Bohrlöchern von namhaften Betreibern wie Kennecott, Placer Dome, Terrane Metals und Thompson Creek Metals gebohrt, wobei die meisten der Bohrungen noch in alle Richtungen offen sind.

Eine brisante Erkennung bei den Bohrarbeiten ist, dass die Lagerstätte nachweislich eine ausgezeichnete vertikale Kontinuität aufweist, wobei eine bedeutende Mineralisierung in einer Tiefe von rund 550 m identifiziert wurde.

Auch sehr viele metallurgische Testprogramme wurden bereits auf der Mineralisierung durchgeführt, wobei der Schwerpunkt auf der Entwicklung eines Fließschemas lag, um Kupfer- und Molybdänkonzentrate sowohl aus "supergenen' als auch aus "hypogenen' Mischproben zu produzieren.

Historische Arbeiten haben gezeigt, dass konventionelle Flotationsverfahren, bestehend aus Primärzerkleinerung, Grobflotation, Aufbereitung des Grobkonzentrats und dreistufiger Massenreinigungsflotation, gefolgt von konventioneller Kupfer- und Molybdäntrennung, verwendet werden können, um marktfähige Kupfer- und Molybdänkonzentrate zu produzieren.

Historische Ressourcenschätzung deutet das Mega-Potenzial an!

Eine im Jahr 2018 vorgelegte Ressourcenschätzung, weist eine historisch klassifizierte Ressource von 397 Millionen Tonnen mit einem Gehalt von 0,44 % Kupferäquivalent (CuEq) in den hochwertigen "gemessenen und angezeigten'-Kategorien sowie 14 Millionen Tonnen mit einem Gehalt von 0,34 % CuEq in der "abgeleiteten'-Kategorie auf.

Quelle: Surge Copper

Die Mineralisierung auf dem "Berg'-Projekt ist ideal, da sie sich nahe der Oberfläche befindet und eine ausgezeichnete vertikale Kontinuität bis in der Tiefe besitzt .

Quelle: Surge Copper

Dadurch lässt sich diese Art der Mineralisierung, mit seiner "supergenen' Anreicherungszone, die übrigens noch in alle Richtungen offen ist, vergleichsweise einfach nachverfolgen, zumal neben den 16 bekannten magnetischen Anomalien bei geophysikalischen Luftuntersuchungen bereits attraktive Porphyr- und polymetallische hydrothermale Aderziele identifiziert wurden!

TOP-Infrastruktur sorgt für massive Einsparungen bei einer Minenerrichtung!

Auch in Sachen Infrastruktur wurde bisher nicht gekleckert, sondern nur geklotzt. "Berg' verfügt schon jetzt über eine ausgezeichnete Infrastruktur, so dass problemlos Transporte durchgeführt werden können und auch die Installation von Strom- und Wasserinfrastruktur ist kostengünstig und schnell realisierbar.

Super-Liegenschaft zu besten Konditionen erworben!

Das gute an diesem Deal ist, dass es sich um einen sogenannten "Bought Deal' handelt und ausschließlich Aktien an Centerra begeben muss. Damit bleibt der Barbestand des Unternehmens unberührt und kann wie vorgesehen in die Weiterentwicklung der Projekte investiert werden.

Der relativ niedrige Einkaufspreis versetzt uns massiv ins Staunen. Denn vereinbarungsgemäß legt Surge Copper gerade einmal Aktien im Wert von 5 Mio. CAD auf den Tisch, was gerechnet nach dem volumengewichteten 10-Tage-Durchschnittskurs von 0,586 CAD 6.825.939 Aktien bedeutet.

Zu einem späteren Zeitpunkt muss Surge nochmals 0,2 Mio. CAD in eigenen Aktien an Centerra begeben, basierend auf dem dann gerechneten volumengewichteten 10-Tage-Durchschnittspreis, der dann vermutlich deutlich höher notiert.

Mit Explorationsinvestitionen zum Ziel!

Neben den Aktienausgaben muss Surge Copper in den kommenden fünf Jahren 8 Mio. CAD in die Weiterentwicklung dieser vielversprechenden Liegenschaft investieren, um sodann den vereinbarten 70 %-Projektanteil zu erhalten! In den ersten 2 Jahren sollen 2 Mio. CAD in das Projekt investiert werden, wobei die Hälfte davon verpflichtend ist.

Allerdings behält Centerra sich eine 1,0-prozentige Nettolizenzgebühr ("Net Smelter Returns Royalty') ein, von der allerdings die Hälfte für einen Betrag von 5 Mio. CAD abgekauft werden kann.

Das sagt der Chef von Surge Copper, Dr. Shane Ebert!

"Surge Copper verfolgt eine mehrgleisige Agenda, die aus aggressiver Exploration und strategischer Konsolidierung von Kupferprojekten in British Columbia besteht. Die Akquisition von "Berg' ist für Surge Copper von großer strategischer Bedeutung, da dieses Projekt die Position des Unternehmens in diesem Gebiet deutlich festigt und sowohl bedeutende, hochwertige historische Ressourcen als auch ein großes aussichtsreiches Landpaket hinzufügt!"

Mehrwert durch strategische Projektentwicklung!

Um weiteren Mehrwert für seine Aktionäre zu schaffen gehen wir davon aus, dass schon im kommenden Jahr ein groß angelegtes Explorationsprogramm zur Bestätigung und Erweiterung der Lagerstätte aufgelegt wird, mit dem Schwerpunkt, eine bessere Definition der hochgradigen Teile des Systems zu erhalten.

Die geplanten Arbeiten beinhalten zusätzliche metallurgische Tests, einschließlich der potenziellen Gewinnung von Rhenium. Das Unternehmen wird auch mögliche Transportkorridore nach "Ootsa' evaluieren und regionale Arbeiten durchführen, die sich auf das Testen von Explorationszielen mit hohem Potenzial innerhalb des großen Landpakets konzentrieren.

Surge Copper im Schnellcheck! Eine Kupfer-Story zum Verlieben!

TOP-Projekt in bergbaufreundlicher Jurisdiktion: "Ootsa'-Projekt beinhaltet bereits drei definierte Lagerstätten in British Columbia, Kanada mit insgesamt 1,1 Milliarden Pfund Kupfer, über 1 Million Unzen Gold und 20 Millionen Unzen Silber!

Multi-Millionen Explorationspotential in direkter Nähe zu signifikanten Kupfer-Gold Porphyr Lagerstätten!

Direkte Nachbarschaft zum existierenden Minen- und Mühlenkomplex "Huckleberry'! Dortige limitierte Reserven bieten konkrete Übernahmefantasien!

Neue Explorationsziele wurden bereits entlang des Kupfer-Gold-Trends identifiziert und werden nun getestet!

Voll finanziertes Bohrprogramm über bis zu 25.000 Meter auf "Ootsa'! Zwei Bohrgeräte bisher im Einsatz!

Mit 118 Mio. ausstehenden Aktien extrem schlanke Aktienstruktur, die den Kurs jederzeit massiv explodieren lassen kann! Management mit 19 % stark investiert! Weitere starke Hände halten 27,6 % der ausstehenden Aktien!

Hochmotiviertes und erfahrenes Management-Team leitet das Unternehmen, das unbedingt an seine bisherigen Erfolge von Skeena Resources, Viszla Resources, IsoEnergy und Adventus Mining anknüpfen will!

Starke finanzielle Cash-Position von annähernd 8 Millionen CAD!

Extrem starke "PEA' für "Ootsa': niedrige Kapitalkosten, geringes Risiko und sehr schnelle Amortisierung von unter einem Jahr!

Der Börsenwert liegt mit 82,6 Mio. CAD deutlich unter dem konservativen Nettobuchwert("NPV') in Höhe von 186 Mio. CAD!

Starker Newsflow durch zahlreiche Katalysatoren und geplante Meilensteine in naher Zukunft erwartet!

Ausweitung des Projektportfolios durch "M&A' Strategie!

Fazit: Surge Copper wertet sein Projektportfolio exorbitant auf! Der Aktienkurs wird zügig nachziehen!

Die gestrige Meldung von Surge Copper (WKN: A2JENX / TSX-V: SURG) hat es definitiv in sich, was der Markt noch nicht zu realisieren scheint! Wir möchten fast darauf wetten, dass diesen Deal so niemand auf dem Radar hatte, außer dem Management. Alle hatten die "Huckleberry'-Mine auf dem Schirm, so auch wir.

Und genau deshalb, da sich scheinbar alle auf die "Huckleberry'-Mine eingeschossen hatten, muss die Tragweite dieser Transaktion vom Markt erst noch richtig erfasst werden. Denn der Aktienkurs bewegte sich noch nicht, wobei wir mit einem satten Kursplus gerechnet hätten. Allerdings ist diese "Kaufignoranz" bei solchen Transaktionen zuletzt des Öfteren zu beobachten, so dass die Kurse erst zeitversetzt zur Veröffentlichung der Mitteilung beginnen zu steigen. Gut für diejenigen, die sich noch günstig eindecken wollen!

Deshalb belieben Sie entspannt und nutzen diese Kurs-Chance für den Neueinstieg oder Zukäufe. Denn wie der Plan zusammengestellt ist, wird der Nachrichtenfluss so schnell nicht abebben und genügend Zündstoff für Kursexplosionen bieten!

Betrachten Sie Surge Copper (WKN: A2JENX / TSX-V: SURG) als Sondersituation, die im Begriff ist, ein extrem hochgradiges Projektportfolio aufzubauen, dessen Ressourcen vergrößert und die schlussendlich wahrscheinlich in Produktion gebracht werden. Mit Kupfer, Silber, Gold und Molybdän kann ein Portfolio doch kaum krisensicherer gestaltet werden, um einer glänzenden Zukunft entgegen zu treten. Denn alle Faktoren sprechen derzeit für steigende Preise bei Surge Coppers Rohstoffen!

Viele Grüße und maximalen Erfolg bei Ihren Investments!

Ihr

JS Research-Team



