Zürich (awp) - Der Schweizer Aktienmarkt steuert gemäss den vorbörslichen Kursen am Donnertag auf eine leicht höhere Eröffnung zu. Der SMI dürfte damit zumindest in der Startphase an die Vortagesgewinne anknüpfen. Weiterhin bewegt er sich aber innerhalb der seit Anfang November gültigen Bandbreite von 10'300 bis 10'500 ...

