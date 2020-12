Der Aufwärtstrend in DAX, MDAX und Co dürfte sich am Donnerstag fortsetzen. Die deutschen Aktienmärkte steuern - getrieben von der Hoffnung auf einen Corona-Impfstoff - damit doch noch auf ihre Jahresendrallye zu.Am Mittwoch hatte der DAX +1,52% nach einigen Wochen deutlich zugelegt und den Corona-Crash endgültig wieder aufgeholt, er hatte es letztlich aber nicht über die 13 600 Punkte geschafft. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...