Insbesondere in den Wachstumsmärkten Asien und Nordamerika will das Geschäftsfeld Tires weiter Marktanteile hinzugewinnen. Im Segment der Pkw-Reifen wird das weltweite Geschäft für die Elektromobilität sowie Ultra-High-Performance-Reifen weiter ausgebaut. Der Bereich der Lkw- und Busreifen soll in allen Regionen durch das Conti-360°-Angebot von Flottendienstleistungen weiterentwickelt werden. Das Spezialreifengeschäft, welches zusätzlich zu Zweirad- und Rennreifen auch Reifen für eine Vielzahl von Industrieanwendungen umfasst, soll ebenfalls weiter wachsen, insbesondere das Segment Agrarreifen.

"Exzellente Reifen sind und bleiben unsere DNA. Sie haben uns zu einem der größten Reifenhersteller weltweit gemacht. Mit unserem Strategieprogramm "Vision 2030" stellen wir nun die Weichen, um unsere starke Position weiter auszubauen", sagte Christian Kötz, Leiter des Geschäftsfelds Tires und Mitglied des Vorstands von Continental. "Künftig werden smarte, digitale Reifenlösungen und die Umsetzung ambitionierter Nachhaltigkeitsziele maßgeblich zu unserem Erfolg und zur Differenzierung im Markt ...

