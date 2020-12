Evotec hat wichtige Meilensteine in seiner Proteomik-Partnerschaft mit Bristol Myers Squibb erreicht - und dafür Meilensteinzahlungen in nicht bekannt gegebener Höhe sowie Forschungszahlungen erhalten. Die Aktie hebt das auf ein Rekordhoch.Rund drei Prozent auf 27,59 Euro ging es für die Aktie von Evotec +2,81% in der Spitze im vorbörslichen Handel nach oben. Damit könnte das Papier des Hamburger ...

