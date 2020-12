Die Wiener Börse resümiert: 2020 gab es vier Neuzugänge im Einstiegssegment: Aventa AG (direct market plus), Biogena Group Invest AG (direct market, dm), SunMirror AG (dm) und CAG International AG (dm). Zwei Unternehmen holten sich am Kapitalmarkt frisches Eigenkapital, nämlich Immofinanz AG (171,6 Mio. Euro) und S Immo AG (148,9 Mio. Euro). Bei Anleihen-Listings steuert die Wiener Börse mit 3000 neuen Bonds auf ein weiteres Rekordjahr zu. Die Aktienumsätze lagen in Wien per 15. Dezember auf 66,43 Mrd. Euro, das ist ein Plus von 10,9 Prozent gegenüber dem Vorjahr (59,90 Mrd. Euro). Im internationalen Segment global market hat sich das Handelsvolumen 2020 den Angaben zufolge fast verdoppelt (2020: 3,45 Mrd. Euro, 2019: 1,76 Mrd. Euro). Der Handel an ...

Den vollständigen Artikel lesen ...